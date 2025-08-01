В Иране заявили о наличии угрозы со стороны Израиля

Тегеран считает, что конфликт с Израилем не полностью завершился. Угроза нападения по-прежнему остается.

Угроза нападения Израиля на Иран по-прежнему остается, нельзя считать, что конфликт полностью завершился, заявил главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Амир Хатами.

"Даже вероятность нападения в 1% мы должны воспринимать как 100-процентную угрозу. Нельзя недооценивать врага и думать, что все угрозы в прошлом"

- Амир Хатами

Он передал, что силы иранской армии, как и ранее, находятся в состоянии готовности и будут использованы в случае возникновения новых угроз.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана и атаковал объекты ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане.