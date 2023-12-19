Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана с днем рождения. Он пожелал ему счастья, успехов в работе, отметив его участие в развитии отношений двух стран.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили направил президенту Азербайджана поздравительную телеграмму по случаю дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем письме он пожелал руководителю АР счастья и успехов в работе. Премьер высоко оценил вклад Ильхама Алиева в развитие азербайджано-грузинских отношений.

Гарибашвили подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран будет и дальше развиваться за счет инициатив со стороны Баку и Тбилиси ради интересов народов Азербайджана и Грузии.