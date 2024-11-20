Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с утверждением на пост премьера

Глава правительства Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным утверждением на пост премьера Грузии. В письме отмечается особая роль Грузии как давнего партнера Азербайджана.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным утверждением на пост премьер-министра Грузии, об этом сообщили в кабмине Азербайджана.

Асадов заявил, что отношения между Азербайджаном и Грузией имеют положительную динамику развития. В письме отмечаются давние исторические связи двух стран, а также подчеркивается роль Грузии как дружественной страны и важного партнера.

Глава правительства республики также отметил, что Азербайджан нацелен на расширение сотрудничества с Грузией.

Отметим, что вчера парламент Грузии утвердил правительство Ираклия Кобахидзе. Программа Кобахидзе, которая будет актуальна до 2028 года, нацелена на восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем, а также полную ликвидацию бедности в стране.