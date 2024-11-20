Вестник Кавказа

Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с утверждением на пост премьера

Флаг Азербайджана с траурной летой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава правительства Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным утверждением на пост премьера Грузии. В письме отмечается особая роль Грузии как давнего партнера Азербайджана.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным утверждением на пост премьер-министра Грузии, об этом сообщили в кабмине Азербайджана.

Асадов заявил, что отношения между Азербайджаном и Грузией имеют положительную динамику развития. В письме отмечаются давние исторические связи двух стран, а также подчеркивается роль Грузии как дружественной страны и важного партнера. 

Глава правительства республики также отметил, что Азербайджан нацелен на расширение сотрудничества с Грузией. 

Отметим, что вчера парламент Грузии утвердил правительство Ираклия Кобахидзе. Программа Кобахидзе, которая будет актуальна до 2028 года, нацелена на восстановление территориальной целостности  Грузии мирным путем, а также полную ликвидацию бедности в стране.

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