Вестник Кавказа

Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии

Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская Республика экспортировала товары из Грузии почти на $800 млн. Таким образом, Азербайджан стал первым по экспорту из Грузии.

За 11 месяцев этого года Азербайджан экспортировал из Грузии товары на сумму более $780 млн. Это более 14% от всего грузинского импорта. Такие данные предоставило Нацуправление статистики Грузии. 

По информации ведомства эти показатели увеличились на 32% в сравнении с таким же периодом прошлого года. 

Кроме Азербайджана в тройку лидеров по импорту вошла Армения. Она транспортировала груз на сумму более $710 млн. 

Замыкает тройку лидеров Казахстан. Он осуществил экспорт товаров из Грузии на сумму около $650 млн.

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