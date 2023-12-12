Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии

Азербайджанская Республика экспортировала товары из Грузии почти на $800 млн. Таким образом, Азербайджан стал первым по экспорту из Грузии.

За 11 месяцев этого года Азербайджан экспортировал из Грузии товары на сумму более $780 млн. Это более 14% от всего грузинского импорта. Такие данные предоставило Нацуправление статистики Грузии.

По информации ведомства эти показатели увеличились на 32% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Кроме Азербайджана в тройку лидеров по импорту вошла Армения. Она транспортировала груз на сумму более $710 млн.

Замыкает тройку лидеров Казахстан. Он осуществил экспорт товаров из Грузии на сумму около $650 млн.