Тбилиси: Грузию и Азербайджан связывает братство

Глава парламента Грузия сообщил, что Баку и Тбилиси объединяют не только дружба, но и братство. Сегодня делегация из Грузии возложила цветы на могилу Гейдара Алиева.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, который находится с рабочим визитом в Азербайджане, рассказал, что объединяет Баку и Тбилиси.

Он отметил, что Азербайджан и Грузия всегда подчеркивали стремление, которое есть в отношениях двух государств. По его словам, отношения Баку и Тбилиси - это братство, которое объединяет страны.

Папуашвили подчеркнул, что встречи с главой государства, премьером и председателем парламента АР были долгими, детальными и содержательными.

Политик выразил уверенность, что все вопросы, которые обсуждались на встречах, будут реализованы очень скоро. Он добавил, что планируется подписать соглашение о сотрудничестве между парламентами.

Кроме того, в рамках визита в Баку грузинская делегация возложила цветы на могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев был поистине исторической фигурой в истории современного независимого Азербайджана. Он создал характер независимого Азербайджана и заложило основу успехов, которых добился Азербайджан в укреплении своей роли не только в регионе, но и в мире"

- Шалва Папуашвили