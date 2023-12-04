Тбилиси станет посредником между Баку и Ереваном?

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили находится в Баку, среди вопросов, которые планируется обсудить - грузинское посредничество между Арменией и Азербайджаном.
Посредничество Тбилиси в этом вопросе - мирная инициатива премьер-министра Грузии, пояснил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.
"Посредничество Грузии очень важно, и я думаю, что эти и другие вопросы будут обсуждаться"
– посол
Ранее в грузинской столице была проведена трехсторонняя встреча премьер-министров Грузии, Азербайджана и Армении.
Официальный визит Папуашвили в Баку проходит по приглашению спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. Папуашвили в азербайджанской столице проведет ряд встреч на высоком уровне.
Утром 11 декабря грузинскую делегацию во главе с Папуашвили принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.