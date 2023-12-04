Вестник Кавказа

Тбилиси станет посредником между Баку и Ереваном?

Тбилиси станет посредником между Баку и Ереваном?
Папуашвили в Баку планирует обсудить посредничество Грузии в вопросе мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Председатель парламента Грузии прибыл в Азербайджан накануне.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили находится в Баку, среди вопросов, которые планируется обсудить - грузинское посредничество между Арменией и Азербайджаном.

Посредничество Тбилиси в этом вопросе - мирная инициатива премьер-министра Грузии, пояснил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.

"Посредничество Грузии очень важно, и я думаю, что эти и другие вопросы будут обсуждаться"

– посол

Ранее в грузинской столице была проведена трехсторонняя встреча премьер-министров Грузии, Азербайджана и Армении.

Официальный визит Папуашвили в Баку проходит по приглашению спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. Папуашвили в азербайджанской столице проведет ряд встреч на высоком уровне.

Утром 11 декабря грузинскую делегацию во главе с Папуашвили принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1070 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы