Спикер парламента Грузии прилетел в Баку

Сегодня начался официальный визит председателя грузинского парламента в Азербайджана. Он проходит по приглашению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.
Сегодня вечер спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прилетел в Баку.
В аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, а также другие официальные лица.
Как сообщили в Тбилиси, официальный визит Папуашвили проводится по приглашению спикера азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой.
В его программу входит ряд встреч на высоком уровне, причем как с членами правительства, так и с представителями парламента.
В работе грузинской делегации принимают участие:
- заместитель Папуашвили – Арчил Талаквадзе;
- зампредседателя правящей "Грузинской мечты" Грета Цицава;
- члены "Мечты" Савалан Мирзоев и Заур Даргали;
- участник фракции "Единое нацдвижение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили.
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