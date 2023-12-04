Спикер парламента Грузии прилетел в Баку

Сегодня начался официальный визит председателя грузинского парламента в Азербайджана. Он проходит по приглашению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.

Сегодня вечер спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прилетел в Баку.

В аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, а также другие официальные лица.

Как сообщили в Тбилиси, официальный визит Папуашвили проводится по приглашению спикера азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой.

В его программу входит ряд встреч на высоком уровне, причем как с членами правительства, так и с представителями парламента.

В работе грузинской делегации принимают участие:

заместитель Папуашвили – Арчил Талаквадзе;

зампредседателя правящей "Грузинской мечты" Грета Цицава;

члены "Мечты" Савалан Мирзоев и Заур Даргали;

участник фракции "Единое нацдвижение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили.