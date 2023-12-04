Вестник Кавказа

Спикер парламента Грузии прилетел в Баку

Спикер парламента Грузии прилетел в Баку
Сегодня начался официальный визит председателя грузинского парламента в Азербайджана. Он проходит по приглашению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.

Сегодня вечер спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прилетел в Баку.

В аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, а также другие официальные лица.

Как сообщили в Тбилиси, официальный визит Папуашвили проводится по приглашению спикера азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой.

В его программу входит ряд встреч на высоком уровне, причем как с членами правительства, так и с представителями парламента.

В работе грузинской делегации принимают участие:

  • заместитель Папуашвили – Арчил Талаквадзе;
  • зампредседателя правящей "Грузинской мечты" Грета Цицава;
  • члены "Мечты" Савалан Мирзоев и Заур Даргали;
  • участник фракции "Единое нацдвижение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили.
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1125 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы