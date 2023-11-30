Грузия построила новую дорогу к границе с Азербайджаном

Завершилось возведение части автомобильного пути Тбилиси-Сагареджо. Четырехполосная дорога стала частью маршрута, который соединяет Грузию с Азербайджаном. Заявление о завершении проекта сделал глава министерства регионального развития и инфраструктуры республики Ираклий Карселадзе.
"Первый 4-километровый участок Кахетинской магистрали уже открыт для автотранспорта, что является свидетельством значительного прогресса в строительстве Кахетинского шоссе"
- Ираклий Карселадзе
Отмечается, что участок автомобильного пути позволяет объехать населенный пункт Вазиани.
Завершить возведение остальных 31 км магистрали Тбилиси-Сагареджо планируется в следующем году. На возведение магистрали власти потратят почти $200млн.
Власти республики отмечают, что новый маршрут сократит время в пути.