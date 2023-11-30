Вестник Кавказа

Грузия построила новую дорогу к границе с Азербайджаном

Грузия построила новую дорогу к границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии закончилось возведение части магистрали Тбилиси-Сагареджо к госгранице с Азербайджаном.

Завершилось возведение части автомобильного пути Тбилиси-Сагареджо. Четырехполосная дорога стала частью маршрута, который соединяет Грузию с Азербайджаном. Заявление о завершении проекта сделал глава министерства регионального развития и инфраструктуры республики Ираклий Карселадзе.

"Первый 4-километровый участок Кахетинской магистрали уже открыт для автотранспорта, что является свидетельством значительного прогресса в строительстве Кахетинского шоссе"

- Ираклий Карселадзе

Отмечается, что участок автомобильного пути позволяет объехать населенный пункт Вазиани.

Завершить возведение остальных 31 км магистрали Тбилиси-Сагареджо планируется в следующем году. На возведение магистрали власти потратят почти $200млн.

Власти республики отмечают, что новый маршрут сократит время в пути.

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