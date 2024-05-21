Премьер Грузии назвал пользу от принятия закона об иноагентах

Во вторник парламент Грузии преодолел вето на скандальный закон об иноагентах, которое десять дней назад наложила президента. По словам главы правительства, республика и граждане только выиграют от принятия этого закона

Премьер-министр Грузии прокомментировал преодоление парламентом вето президента на закон об иноагентах. Выступая 28 мая на пресс-конференции, Ираклий Кобахидзе отметил, что этот закон серьезно повысил шансы страны на старт переговоров по вступлению в Евросоюз.

"Этот закон, наоборот, значительно повысил шансы того, что переговоры будут открыты"

– глава правительства

Он подчеркнул, что Грузия на сегодняшний день "на голову выше" всех остальных кандидатов на вступление в ЕС.

Закон об иноагентах в Грузии

С середины апреля, когда руководство республики запустило процесс принятия этого скандального закона, в Тбилиси стали ежедневно проходить акции протеста. Против документа высказалась также президент страны Саломе Зурабишвили. В свою очередь, официальные лица ЕС предупредили власти Грузии, что в случае принятия закона в его нынешнем виде республика рискует тем, что процесс ее интеграции в ЕС заморозится.

Несмотря на это, грузинские власти приняли этот закон в трех чтениях менее чем за месяц. После этого вето на него наложила президент страны, однако на прошедшем 28 мая заседании парламент преодолел его.