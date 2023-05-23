Поиск пропавшей на Эльбрусе группы туристов отложили до среды

Опубликовано: 19:59, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники МЧС продолжат поиск пропавших на Эльбрусе туристов завтра утром. В ведомстве подчеркнули, что вынуждены были отложить его из-за ухудшения погоды.

Поиск группы белорусских туристов, пропавших сегодняшним утром на Эльбрусе, отложен до среды из-за ухудшения погоды. Об этом рассказали в МЧС России.

В пресс-службе подчеркнули, что в поисковой операции принимают участие 16 человек и 5 единиц техники, включая беспилотный летательный аппарат.

Там также рассказали, что сегодня спасателям удалось проверить начало маршрута, один перевал, два ущелья и верховье реки. Завтра утром они планируют подняться до штурмового лагеря и обследовать там территорию.

Ранее сегодня стало известно, что утром 23 мая на Эльбрусе пропали шесть туристов из Беларуси. Они не регистрировали свой маршрут в МЧС.