РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Поиск пропавшей на Эльбрусе группы туристов отложили до среды

Поиск пропавшей на Эльбрусе группы туристов отложили до среды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сотрудники МЧС продолжат поиск пропавших на Эльбрусе туристов завтра утром. В ведомстве подчеркнули, что вынуждены были отложить его из-за ухудшения погоды.

Поиск группы белорусских туристов, пропавших сегодняшним утром на Эльбрусе, отложен до среды из-за ухудшения погоды. Об этом рассказали в МЧС России.

В пресс-службе подчеркнули, что в поисковой операции принимают участие 16 человек и 5 единиц техники, включая беспилотный летательный аппарат.

Там также рассказали, что сегодня спасателям удалось проверить начало маршрута, один перевал, два ущелья и верховье реки. Завтра утром они планируют подняться до штурмового лагеря и обследовать там территорию.

Ранее сегодня стало известно, что утром 23 мая на Эльбрусе пропали шесть туристов из Беларуси. Они не регистрировали свой маршрут в МЧС.

Туристы активно едут в Кабардино-Балкарию

Туристы активно едут в Кабардино-Балкарию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version