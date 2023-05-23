Опубликовано: 11:40, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Эльбрусе ведутся поиски туристов из Беларуси. Спасатели ищут группу путешественников на западном склоне самой высокой горы Европы в КЧР.

На западном склоне Эльбруса ведутся поиски пропавшей туристической группы из Беларуси, спасатели уже приступили к мероприятиям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Как заявили в ведомстве, незарегистрированная в подразделениях МЧС РФ группа, состоящая из шести путешественников, потерялась на склонах самой высокой вершины Европы.

К мероприятиям по поиску и спасению туристической группы подключены сотрудники регионального отряда министерства по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в работах планируется задействовать вертолет Ми-8.