На Эльбрусе ведутся поиски туристов из Беларуси. Спасатели ищут группу путешественников на западном склоне самой высокой горы Европы в КЧР.
На западном склоне Эльбруса ведутся поиски пропавшей туристической группы из Беларуси, спасатели уже приступили к мероприятиям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
Как заявили в ведомстве, незарегистрированная в подразделениях МЧС РФ группа, состоящая из шести путешественников, потерялась на склонах самой высокой вершины Европы.
К мероприятиям по поиску и спасению туристической группы подключены сотрудники регионального отряда министерства по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в работах планируется задействовать вертолет Ми-8.