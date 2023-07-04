"Победа" будет летать из Сочи в Гюмри

Опубликовано: 2:29, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже нынешней осенью российская низкобюджетная авиакомпании "Победа" начнет выполнять авиарейсы между российским курортным Сочи и вторым по величине городом Армении Гюмри.

Входящая в группу "Аэрофлот" российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" осенью нынешнего года начинает полеты во второй по величине город Армении Гюмри, сообщает авиаперевозчик.

Полеты стартуют с 29 октября этого года.

"Рейсы по маршруту Сочи – Гюмри –Сочи будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на рейсы авиакомпании уже началась на ее сайте, время вылета и прилета пока не сообщается.