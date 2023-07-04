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"Победа" будет летать из Сочи в Гюмри

&quot;Победа&quot; будет летать из Сочи в Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже нынешней осенью российская низкобюджетная авиакомпании "Победа" начнет выполнять авиарейсы между российским курортным Сочи и вторым по величине городом Армении Гюмри.

Входящая в группу "Аэрофлот" российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" осенью нынешнего года начинает полеты во второй по величине город Армении Гюмри, сообщает авиаперевозчик.

Полеты стартуют с 29 октября этого года.

"Рейсы по маршруту Сочи – Гюмри –Сочи будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на рейсы авиакомпании уже началась на ее сайте, время вылета и прилета пока не сообщается.

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