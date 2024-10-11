ПМЭФ-2025: главы МИД РФ и Туркменистана обсудили предстоящие контакты

Министры Лавров и Мередов обсудили предстоящие контакты в рамках ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Также обсуждалось двустороннее сотрудничество, информирует МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Туркменистана Рашидом Мередовым сотрудничество и предстоящие контакты "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты "на полях" Петербургского международного экономического форума и в рамках двустороннего обмена визитами"

– МИД РФ

Форум состоится с 18 по 21 июня, в этом году его проведут в 28-й раз. Ожидается участие представителей более 137 стран и территорий.