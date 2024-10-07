Лавров отправится в Туркменистан с визитом

Сергей Лавров в конце июня приедет в Туркменистан. В посольстве РФ отметили, что двусторонний диалог – важный фактор развития комплекса межгосударственных связей.
Российский посол в Туркменистане Иван Волынкин анонсировал предстоящую поездку руководителя российской дипломатии Сергея Лаврова в Ашхабад.
Он отметил, что официальный визит главы российского внешнеполитического ведомства в столицу республики запланирован на конец июня текущего года.
Дипломат отметил, что подготовка идет активно. Посол добавил, что двусторонний диалог - важнейший фактор развития всего комплекса межгосударственных связей.
В заключение Волынкин добавил, что Россия и Туркменистан сообща продолжат двигаться к новым горизонтам.