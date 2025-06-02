Лавров рассказал о переносе ООН в Сочи

Идеальным вариантом, по мнению Сергея Лаврова, было бы, если штаб-квартира Организации объединенных наций располагалась не в Нью-Йорке, а в российском городе Сочи.

Было бы хорошо, если бы ООН действовала не в США, а в России, а именно в Сочи, – это было бы лучше всего, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что изначально Иосиф Сталин действительно предлагал поместить международную организацию именно в Сочи.

"Но потом пошел навстречу (президенту США Франклину - ред.) Рузвельту – сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен"

– Лавров

Глава МИД добавил, что теперь перенести штаб-квартиру ООН куда-либо, в том числе в Сочи, невозможно, так как все ее структуры глубоко укоренились в Нью-Йорке.

Министр уточнил, что имеет в виду не только здания, которые принадлежат ей, но и сотрудников, которые трудятся на основе постоянных контрактов и зачастую покупают жилье в Нью-Йорке.

"Если сейчас вдруг перевести (ООН в другое место - ред.), то это будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить"

– Лавров