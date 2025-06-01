ООН оценила российско-украинские переговоры в Стамбуле

В Организации Объединенных Наций дали оценку прошедшим 2 июня в Стамбуле переговорам России и Украины.
Как отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, организация надеется, что сегодняшние переговоры приведут к полному прекращению огня, что станет первым шагом на пути к прочному, справедливому и всеобъемлющему миру соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
Дюжаррик также прокомментировал договоренности об обмене пленными, достигнутые на переговорах.
"Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками заключенных"
– представитель генсека ООН
Напомним, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Ожидается, что следующий раунд пройдет в этом же турецком городе.