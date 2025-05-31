Вестник Кавказа

Самый масштабный обмен пленными произведут Россия и Украина

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной. По его словам, предстоящий обмен станет самым крупным.

Россия и Украина достигли договоренности произвести самый масштабный обмен пленными. Об этом заявил 2 июня помощник президента РФ Владимир Мединский после переговоров с украинской делегацией, прошедших в Стамбуле.

"Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными"

– помощник главы государства

Общий потолок обмена составит по меньшей мере 1 тыс человек.

Второй раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся сегодня в Стамбуле и длился более часа. Со стороны РФ в нем участвовали Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Первый раунд прошел в этом же турецком городе 16 мая.

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