Вестник Кавказа

В Турции раскрыли сроки возможных переговоров лидеров по Украине

В Турции раскрыли сроки возможных переговоров лидеров по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В администрации Эрдогана рассказали об условиях возможной встречи на уровне лидеров стран по конфликту на Украине.

Сроки встречи лидеров по вопросам решения украинского кризиса пока не обозначены. Это станет известно только по результатами переговоров, отметили в офисе президента Турции

"Нет, конкретных сроков нет. Все будет зависеть от хода и итогов переговоров"

– администрация президента Турции 

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможности переговоров на уровне лидеров по ситуации на Украине. В переговорах могли бы принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, а также Владимир Зеленский, отмечает РИА Новости.

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