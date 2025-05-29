Предварительное место переговоров России и Украины назвали в Турции

В Турции полагают, что новые переговоры РФ и Украины пройдут во дворце Чираган. Предыдущие переговоры состоялись в президентском офисе Долмабахче.

Завтрашние переговоры представителей России и Украины могут пройти в стамбульском дворце Чираган. Соответствующую информацию распространил 1 июня турецкий гостелеканал TRT.

"Стороны ранее договорились продолжить переговоры. Есть планы, что эти переговоры продолжатся завтра во дворце Чираган"

– телеканал TRT

Ранее в МИД РФ сообщили, что состав российский делегации на переговорах 2 июня будет точно таким же, что и на предыдущей встрече.

Напомним, первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле 16 мая. Они были организованы в президентском офисе Долмабахче.