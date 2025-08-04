Вестник Кавказа

Пять туркомплексов за 16 миллиардов рублей построят в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инвестиции в 16,6 млрд руб позволят построить пять туристических объектов в Дагестане на территории Каспийского кластера.

В Дагестане начнется реализация пяти инвестиционных проектов в туриндустрии на территории особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер", проинформировала пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Объем вложенных средств составит 16,6 млрд руб. Инициатива нацелена на строительство современных всесезонных туристических объектов, способных принимать гостей круглогодично. Ожидается, что в результате их реализации номерной фонд СКФО увеличится на 1041 номер, большая часть которых будет расположена именно в Дагестане.

Новые туркомплексы станут значимым вкладом в развитие региональной экономики – строительство и дальнейшая эксплуатация повысит занятость в различных сферах, включая гостиничный бизнес, сервис и транспорт. Благодаря реализации этой инициативы Дагестан укрепит позиции лидера СКФО по количеству туристических проектов.

