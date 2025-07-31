В Дагестане выросли зарплаты в турсфере

Дагестан вошел в топ-6 регионов по росту зарплат в турсфере. Уровень дохода увеличился на 21% за год, достигнув в среднем почти 60 тыс рублей.

Дагестан вошел в число лучших российских регионов по росту заработных плат в туристической сфере, данные приводят сервисы "Авито Работа" и "Авито Путешествия".

В рейтинге по динамике роста средних предлагаемых зарплат в указанной отрасли Дагестан расположился на шестой строчке. Уровень дохода в турсфере вырос на 21% - до 60 тыс рублей.

Стоит добавить, что рост заработных плат связан с ростом туристической активности в Дагестане. Так, в республике возросло число бронирований посуточного жилья.