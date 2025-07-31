Дагестан вошел в число самых популярных гастронаправлений в России

Одним из самых популярных направлений для гастротуризма в России стал Дагестан, следует из данных сервиса Суточно.ру. Возглавляет список Кубань.

Российские любители гастротуризма выбирают для гастрономических путешествий Дагестан, к такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования Суточно.ру.

По его информации, в Дагестан туристы приезжают, чтобы отведать мяса, приготовленного на углях, а также чуду – обжаренных на сухой сковороде лепешек с начинкой.

Первое место в рейтинге российских гастронаправлений занимает Краснодарский край. На второй строчке Калининградская область. В топ-3 также попал Татарстан.