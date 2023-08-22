Вестник Кавказа

Дагестан снова соберет любителей горного чая

Набор для чайной церемонии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В августе в Гунибском районе Дагестана состоится ежегодный фестиваль горного чая с необычными конкурсами, шоу-программой и вкусным угощением.

16 августа село Согратль в Гунибском районе Дагестана примет гостей Шестого республиканского фестиваля горного чая. Согласно информации организаторов, на мероприятии ожидается свыше 500 человек.

Площадкой проведения выбран мемориальный комплекс "Ватан". Главной изюминкой станет оригинальное состязание - конкурс чаепития на время. Помимо соревнований, участников угостят различными сортами горного чая, а сопровождать напиток будут национальные сладости. Всего на площадке разместят десять самоваров по 50 литров каждый.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной: выступят заслуженные артисты республики, детский танцевальный коллектив, покажут мастерство канатоходцы, а также пройдет выступление иллюзиониста. Для самых маленьких участников организован творческий конкурс рисунков.

Фестиваль уже завоевал популярность среди жителей и гостей региона и продолжает привлекать внимание к культурным традициям Дагестана.

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