Пашинян поздравил Кобахидзе с утверждением на посту премьера Грузии

Армянский премьер провел телефонный разговор с грузинским коллегой. В ходе беседы он выразил надежду на расширение связей двух стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии. Об этом он сам написал на своих страницах в соцсетях после проведенного с Кобахидзе телефонного разговора.

"От всего сердца поздравляю Вас с назначением. Я полон надежды, что стратегическое партнерство между Арменией и Грузией, основанное на общих ценностях наших народов, твердой дружбе и демократических идеях, продолжит расширяться"

– армянский премьер

Напомним, накануне грузинские парламентарии выразили доверие Ираклию Кобахидзе и предложенному им составу кабинета министров. После этого Кобахидзе в должности премьера утвердила президент страны Саломе Зурабишвили.