Парламент Грузии выразил доверие правительству Кобахидзе

Грузинские парламентарии поддержали кандидатуру Ираклия Кобахидзе на посту премьера. Они также выразили доверие представленному им составу кабинета министров.

Парламент Грузии выразил доверие составу правительства во главе с Ираклием Кобахидзе. Трансляцию заседания, состоявшегося вечером 8 февраля, можно было посмотреть на сайте парламента.

За Кобахидзе и представленный им состав кабинета министров свои голоса отдали 84 парламентария, а против – 10.

Напомним, для победы Кобахидзе и его составу правительства необходимо было заручиться поддержкой 76 членов парламента из 150. Официально он станет премьером после того, как соответствующий указ подпишет президент республики Саломе Зурабишвили. Если же она не станет этого делать, бывший председатель правящей партии приступит к работе спустя два дня после выражения ему доверия – 10 февраля.