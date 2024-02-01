Грузия начала процесс выражения доверия парламента новому правительству

Сегодня парламент Грузии начал процесс выражения доверия новому правительству страны.
Кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе начал свое выступление перед парламентом со словами соболезнования в связи со смертью граждан из-за схода оползней и падения воздушного шара.
"В последние дни в Грузии стихия и несчастный случай унесли жизни 14 человек. Я присоединяюсь к соболезнованиям и выражаю поддержку семьям погибших. Благодарю все ведомства, включенные в операции по спасению и ликвидации стихийных бедствий"
– Ираклий Кобахидзе
Далее он познакомил парламент с планом работы правительства страны, который рассчитан на 10 месяцев.
Затем в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на выборах в парламент будет представлена программа на четыре года.
Также отмечается, что кандидат в премьеры представил новый состав кабинета министров, где сменился только министр обороны. Вместо Джуаншера Бурчуладзе пост занял Ираклий Чиковани.