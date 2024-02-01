Грузия начала процесс выражения доверия парламента новому правительству

Кандидат в премьеры Грузии представил политическую программу парламенту страны и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью граждан в результате чрезвычайных происшествий.

Сегодня парламент Грузии начал процесс выражения доверия новому правительству страны.

Кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе начал свое выступление перед парламентом со словами соболезнования в связи со смертью граждан из-за схода оползней и падения воздушного шара.

"В последние дни в Грузии стихия и несчастный случай унесли жизни 14 человек. Я присоединяюсь к соболезнованиям и выражаю поддержку семьям погибших. Благодарю все ведомства, включенные в операции по спасению и ликвидации стихийных бедствий"

– Ираклий Кобахидзе

Далее он познакомил парламент с планом работы правительства страны, который рассчитан на 10 месяцев.

Затем в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на выборах в парламент будет представлена программа на четыре года.

Также отмечается, что кандидат в премьеры представил новый состав кабинета министров, где сменился только министр обороны. Вместо Джуаншера Бурчуладзе пост занял Ираклий Чиковани.