Зурабишвили утвердила Кобахидзе премьером Грузии

Президент Грузии одобрила кандидатуру Ираклия Кобахидзе на посту премьера. Ранее сегодня доверие ему выразили грузинские парламентарии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение об утверждении Ираклия Кобахидзе в должности премьер-министра страны. Об этом сообщает администрация президента.
"Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не создавались преграды для борьбы со стихией, своевременно издавались соответствующие акты"
– пресс-служба администрации
Напомним, несколько часов назад парламент республики поддержал кандидатуру Ираклия Кобахидзе на посту премьера.