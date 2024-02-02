Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Зурабишвили утвердила Кобахидзе премьером Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Президент Грузии одобрила кандидатуру Ираклия Кобахидзе на посту премьера. Ранее сегодня доверие ему выразили грузинские парламентарии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение об утверждении Ираклия Кобахидзе в должности премьер-министра страны. Об этом сообщает администрация президента.

"Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не создавались преграды для борьбы со стихией, своевременно издавались соответствующие акты"

– пресс-служба администрации

Напомним, несколько часов назад парламент республики поддержал кандидатуру Ираклия Кобахидзе на посту премьера.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1815 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы