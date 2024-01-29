Кобахидзе: Зурабишвили будет участвовать в парламентских выборах

Кандидат на пост премьер-министра Грузии заявил, что президент страны уйдет в отставку в сентябре, чтобы принять участи в выборах в парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует реализовать план по созданию псевдосрединной политической силы. Для этого она уйдет со своего постав в начале осени и будет принимать участие в выборах в парламент. Такое заявление сделал кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе после того, как Зурабишвили выступила перед парламентом.

"В речи президента не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, это то, что она в действительности подтвердила планы, о которых мы говорили. Она явно намерена создать псевдосрединную политическую силу. Для этого она в сентябре уйдет в отставку и примет участие в выборах"

– Ираклий Кобахидзе

Сегодня во время своей речи в парламенте Зурабишвили сделала ряд заявлений. В частности, она выступила инициатором создания платформы, которая должна помощь евроинеграции Грузии.

Также президент отметила, что сейчас в республике нарушен баланс власти и в стране укрепилась одна политическая сила.

В ответ Кобахидзе резюмировал, что речь президента представляет собой заявления радикальной оппозиции.

Парламентские выборы в Грузии должны пройти в сентябре этого года. Для того, чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть порог в 5%.

Данный опросов показали, что у правящей партии "Грузинская мечта" есть все шансы заработать парламентское большинство.