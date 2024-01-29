Вестник Кавказа
Эсклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Зурабишвили создает платформу по евроинтеграции Грузии

Зурабишвили создает платформу по евроинтеграции Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
Президент Грузии выступила с инициативой о создании платформы, которая поможет объединить все идеи по евроинтеграции страны.

Грузии необходимо создать платформу, которая сможет объединить все предложения по вступлению в ЕС. Такое заявление сделала президент республики Саломе Зурабишвили, выступая сегодня в парламенте. 

Она рассказала, что готова выступить создателем хартии "Платформа единства Европы". 

Зурабившили подчеркнула, что стране необходимо объединиться и двигаться к единой цели. 

Президент также отметила, что для республики это уникальный шанс выйти из сложившейся ситуации. 

 "Я предупреждаю вас всех, посмотрите и почувствуйте, что страна и наше чрезвычайно уставшее и разочарованное общество больше не могут терпеть бесконечную ненависть, исключительные и разрушительные выборы, проповедь мести и бесконечные поиски козла отпущения. Страну нужно успокоить и защитить, и, самое главное, увидеть будущее страны <…> Эта платформа может стать формулой выхода из нынешнего тупика и способом не упустить уникальный шанс <…> У нас есть цель: европейское будущее, для этого нам нужно договориться об основных приоритетах"

– Саломе Зурабишвили 

Кроме этого, она сообщила, что в ближайшее время начнет проводить встречи с общественными организациями и политическими партиями. 

Зурабишвили заявила, что страна должна провести честные выборы и реформы. Только таким образом республика сможет выйти победителем. 

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