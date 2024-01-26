Президент Грузии обвинила власти страны в нарушении баланса

Сегодня Саломе Зурабишвили представила парламенту Грузии свой отчет за год. В своем обращении к правительству республики она заявила, что власти страны нарушили баланс, поэтому произошло укрепление одной политической силы.
"Между партией и правительством нет разделительной линии. В 2023 году вместо демократических реформ мы стали свидетелями беспрецедентного усиления власти"
– Саломе Зурабишвили
Президент республики также напомнила импичмент, который ей объявила правящая партия. Она подчеркнула, что для "Грузинской мечты" была неприемлема президентская независимость.
По мнению Зурабишвили Конституционный суд страны сейчас находится в плачевном состоянии.
"Все это происходит тогда, когда целью страны, движущейся в Европу, должно быть укрепление независимых институтов. Резко нарушен необходимый баланс между ветвями власти, являющийся краеугольным камнем демократии<…> Вместо надзора и контроля над правительством парламент стал лишь исполнителем партийной политики"
– Саломе Зурабишвили