Президент Грузии обвинила власти страны в нарушении баланса

Президент Грузии сегодня выступила в парламенте с годовым отчетом, где заявила, что баланс между ветвями власти республики нарушился, и в стране укрепилась одна политическая сила.

Сегодня Саломе Зурабишвили представила парламенту Грузии свой отчет за год. В своем обращении к правительству республики она заявила, что власти страны нарушили баланс, поэтому произошло укрепление одной политической силы.

"Между партией и правительством нет разделительной линии. В 2023 году вместо демократических реформ мы стали свидетелями беспрецедентного усиления власти"

– Саломе Зурабишвили

Президент республики также напомнила импичмент, который ей объявила правящая партия. Она подчеркнула, что для "Грузинской мечты" была неприемлема президентская независимость.

По мнению Зурабишвили Конституционный суд страны сейчас находится в плачевном состоянии.

"Все это происходит тогда, когда целью страны, движущейся в Европу, должно быть укрепление независимых институтов. Резко нарушен необходимый баланс между ветвями власти, являющийся краеугольным камнем демократии<…> Вместо надзора и контроля над правительством парламент стал лишь исполнителем партийной политики"

– Саломе Зурабишвили