В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности

Грузинский парламент ввел "желтый уровень" безопасности в связи со сменой правительства. До четверга вход для посетителей будет ограничен. Представителей СМИ эти правила не коснутся.

Власти Грузии объявили особый "желтый уровень" безопасности в парламенте республики в связи со сменой правительства. Ограничения введены до четверга 8 февраля включительно.

Отмечается, что в это время журналисты смогут беспрепятственно посещать здание парламента.

На этой неделе ожидается ряд важных обсуждений. В частности, во вторник состоится выступление президента по итогам прошлого года.

Также представителям парламента необходимо будет выразить доверие новому правительству в связи со сменой премьера страны.

Бывший председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе должен занять место нового главы правительства республики. В свою очередь его место занял экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Кроме этого, изменения произойдут в кабинете министров. На место министра обороны Джуаншера Бурчуладзе придет вице-спикер парламента Ираклий Чиковани. Бурчуладзе будет занимать пост главы представительства Грузии в НАТО.

В среду парламент республики заслушает выступления оппозиционных партий.