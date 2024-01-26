Вестник Кавказа

В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности

В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности
© Фото: сайт парламента Грузии
Грузинский парламент ввел "желтый уровень" безопасности в связи со сменой правительства. До четверга вход для посетителей будет ограничен. Представителей СМИ эти правила не коснутся.

Власти Грузии объявили особый "желтый уровень" безопасности в парламенте республики в связи со сменой правительства. Ограничения введены до четверга 8 февраля включительно. 

Отмечается, что в это время журналисты смогут беспрепятственно посещать здание парламента. 

На этой неделе ожидается ряд важных обсуждений. В частности, во вторник состоится выступление президента по итогам прошлого года. 

Также представителям парламента необходимо будет выразить доверие новому правительству в связи со сменой премьера страны. 

Бывший председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе должен занять место нового главы правительства республики. В свою очередь его место занял экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили. 

Кроме этого, изменения произойдут в кабинете министров. На место министра обороны Джуаншера Бурчуладзе придет вице-спикер парламента Ираклий Чиковани. Бурчуладзе будет занимать пост главы представительства Грузии в НАТО. 

В среду парламент республики заслушает выступления оппозиционных партий.

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