Грузия не будет радикально менять состав членов правительства

Власти Грузии не намерены вносить масштабные изменения в кабинет министров. Свой пост покинул один из представителей власти – министр обороны республики.

В составе министров Грузии произошли изменения, но масштабные перестановки не предвидятся. Об этом заявил кандидат на пост главы правительства республики Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что предложил всем министрам остаться на своих постах. Желание покинуть занимаемую должность изъявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Ему на смену придет Ираклий Чиковани.

"Я предложил каждому члену правительства остаться, и только позиция министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, что он хотел уйти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение и, соответственно, единственное изменение осуществится в правительстве Грузии, и на пост министра обороны будет представлена кандидатура Ираклия Чиковани"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе подчеркнул, что смена министров не была предусмотрена в связи с итогами их успешной работой.

"Последние три года были особо успешными для нашей страны. Мы смогли сохранить мир, стабильность в стране, мы смогли увеличить вдвое экономику, и это было в первую очередь успехом правительства, работы Ираклия Гарибашивли, и особый вклад в этом принадлежит каждому члену правительства"

– Ираклий Кобахидзе

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оставил свой пост 29 января. 1 февраля Кобахидзе, который занимал пост председателя правящей партии "Грузинская мечта" был выдвинут кандидатом на должность премьера. В свою очередь Гарибашвили был назначен главой "Грузинской мечты".