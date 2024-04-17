Вестник Кавказа

Перекрывших дорогу к Грузии активистов стали задерживать в Армении

Перекрывших дорогу к Грузии активистов стали задерживать в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На данный момент известно о задержании трех человек. Они заблокировали дорогу к Грузии, требуя от армянских властей отказаться от делимитации азербайджанской границы.

Сотрудники армянских правоохранительных органов начали задерживать участников протестной акции, которые заблокировали дорогу, ведущую к границе с Грузией. Об этом пишут местные СМИ.

На данный момент известно о нескольких задержанных, включая представителя Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаеля Мартиросяна, политолога Сурена Петросяна и полковника запаса Миграна Махсудяна.

Все они, а также другие участники акции протеста выступают за отказ от делимитации границы с Азербайджаном, начавшейся сегодня утром, в ее нынешнем виде.

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