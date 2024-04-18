Вестник Кавказа

Еще одну дорогу в Грузию заблокировали протестующие в Армении

Еще одну дорогу в Грузию заблокировали протестующие в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Протесты против возвращения Азербайджану 4 сел Газахского района вспыхнули в еще одной точке Армении: протестующие перекрыли уже вторую межгосударственную трассу Армения-Грузия.

Сторонники оппозиции заблокировали движение автотранспорта по еще одной дороге в Грузию – в частности, они собрались на трассе Ереван-Гюмри, пишут СМИ.

Еще один, альтернативный участок дороги в Грузию был перекрыт в результате протестов несколько дней назад – речь о ситуации в Тавушском районе, у 4 сел, которые в ближайшее время, согласно договоренностям Баку и Еревана, будут возвращены Азербайджану.

Организаторы новой акции заявили, что с помощью митинга его участники выражают согласие с протестующими в Тавушской области.

Как следует из видео с места событий, опубликованном в соцсетях, полиция требует от оппозиции разблокировать дорогу Ереван-Гюмри, те отказываются и скандируют "Никол [Пашинян] – предатель".

Видео: соцсети

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2825 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Протесты против Пашиняна в Ереване – полиция задержала демонстрантов

Протесты против Пашиняна в Ереване – полиция задержала демонстрантов

Новая акция против закона об иноагентах стартовала в Тбилиси

Новая акция против закона об иноагентах стартовала в Тбилиси

Перекрывших дорогу к Грузии активистов стали задерживать в Армении

Перекрывших дорогу к Грузии активистов стали задерживать в Армении

Женский марш против закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Женский марш против закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы