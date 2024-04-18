Еще одну дорогу в Грузию заблокировали протестующие в Армении

Протесты против возвращения Азербайджану 4 сел Газахского района вспыхнули в еще одной точке Армении: протестующие перекрыли уже вторую межгосударственную трассу Армения-Грузия.

Сторонники оппозиции заблокировали движение автотранспорта по еще одной дороге в Грузию – в частности, они собрались на трассе Ереван-Гюмри, пишут СМИ.

Еще один, альтернативный участок дороги в Грузию был перекрыт в результате протестов несколько дней назад – речь о ситуации в Тавушском районе, у 4 сел, которые в ближайшее время, согласно договоренностям Баку и Еревана, будут возвращены Азербайджану.

Организаторы новой акции заявили, что с помощью митинга его участники выражают согласие с протестующими в Тавушской области.

Как следует из видео с места событий, опубликованном в соцсетях, полиция требует от оппозиции разблокировать дорогу Ереван-Гюмри, те отказываются и скандируют "Никол [Пашинян] – предатель".

Видео: соцсети