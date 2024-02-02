Кобахидзе сделал важное заявление после вступления в должность премьера

Ираклий Кобахидзе, официальный утвержденный на посту премьер-министра Грузии в четверг вечером, готовится к интенсивной работе. По его словам, одной из важнейших задач в новой для него должности будет интеграция республики в ЕС.

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил после вступления в должность, что приступает к интенсивной работе.

"Это большая ответственность и я к этой большой ответственности отнесусь соответствующе. Безусловно, в ближайшее время я приступлю к интенсивной работе"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства также перечислил основные задачи, которые ему предстоит решать на новой для себя должности. По его словам, это интеграция Грузии в Евросоюз, борьба с бедностью и территориальная целостность.

Кобахидзе также сообщил, что в администрации правительства произойдут определенные изменения.

Первое заседание кабмина намечено на следующий понедельник, 12 февраля.