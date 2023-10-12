Оппозиция сорвала импичмент президента Грузии

Опубликовано: 23:16, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Председатель правящей партии заявил о том, что импичмент президента Грузии практически исключен. По его словам, этого не допустит радикальная оппозиция.

Глава правящей партии Грузии, исключил импичмент президента, на котором настаивала партия. По его словам, это исключено из-за несогласия радикальной оппозиции.

Напомним, что президент страны посещала страны Евросоюза, не заручившись согласием кабмина, что запрещено Конституцией Грузии. В связи с этим правящая партия пригрозила Саломе Зурабишвили импичментом.

«Импичмент… практически исключен, так как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 голосов из 150»

– глава правящей партии Ираклий Кобахидзе

Далее он сообщил о предстоящем голосовании по данному вопросу, отметив, что радикальная оппозиция проголосует против, что практически исключает импичмент президента Грузии.