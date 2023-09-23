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Импичмент Зурабишвили: Конституционный суд Грузии принял иск

Импичмент Зурабишвили: Конституционный суд Грузии принял иск
© Фото: сайт президента Грузии
Процедура объявления импичмента грузинскому президенту выходит на следующий этап. Конституционный суд принял соответствующее представление.

Иск об объявлении импичмента президенту Грузии принят сегодня Конституционным судом, сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Дело по существу будет рассмотрено пленумом Конституционного суда Грузии путем устного слушания с участием авторов представлений и президента Грузии"

– КС Грузии

Почему грозит импичмент президенту Грузии?

Инициатором импичмента стала ранее правящая партия "Грузинская мечта". Она обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Поводом для обвинения стало решение президента отправиться в турне по странам Европы без согласования этого шага с правительством.

Отметим, что, из Конституции республики следует: именно правительство определяет внешнюю политику страны. Что касается президента, то он не обладает самостоятельностью в этом (и многих других) вопросе.

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