Импичмент Зурабишвили: Конституционный суд Грузии принял иск

Иск об объявлении импичмента президенту Грузии принят сегодня Конституционным судом, сообщает пресс-служба законодательного органа.
"Дело по существу будет рассмотрено пленумом Конституционного суда Грузии путем устного слушания с участием авторов представлений и президента Грузии"
– КС Грузии
Почему грозит импичмент президенту Грузии?
Инициатором импичмента стала ранее правящая партия "Грузинская мечта". Она обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Поводом для обвинения стало решение президента отправиться в турне по странам Европы без согласования этого шага с правительством.
Отметим, что, из Конституции республики следует: именно правительство определяет внешнюю политику страны. Что касается президента, то он не обладает самостоятельностью в этом (и многих других) вопросе.