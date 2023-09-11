Импичмент премьера Грузии: почему его не получится реализовать?

Опубликовано: 18:55, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Спикер грузинского парламента прокомментировал инициативу оппозиции о запуске процедуры импичмента в отношении премьера. По его словам, все обвинения против Ираклия Гарибашвили лишены оснований.

Грузинская оппозиция не имеет никаких поводов для начала импичмента премьер-министру, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Таким образом он прокомментировал обвинения против Ираклия Гарибашвили, согласно которым тот злоупотребил своими полномочиями и потратил средства из бюджета, а также инициативу "Лело для Грузии" об импичменте главе правительства.

Ранее оппозиционные журналисты распространили информацию о том, что Гарибашвили с семьей и охраной от государства совершил частный визит в Америку на правительственном самолете и на бюджетные средства.

"У них нет никаких оснований начать процедуру импичмента. Если опираются на какое-либо основание, пусть сформулируют. Ни один тетри из средств бюджета не был потрачен"

– Шалва Папуашвили

Председатель парламента уточнил, что все расходы на поездку оплатил сам Гарибашвили, и они обязательно будут задекларированы.