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Импичмент премьера Грузии: почему его не получится реализовать?

Импичмент премьера Грузии: почему его не получится реализовать?
© Фото: сайт правительства Грузии
Спикер грузинского парламента прокомментировал инициативу оппозиции о запуске процедуры импичмента в отношении премьера. По его словам, все обвинения против Ираклия Гарибашвили лишены оснований.

Грузинская оппозиция не имеет никаких поводов для начала импичмента премьер-министру, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Таким образом он прокомментировал обвинения против Ираклия Гарибашвили, согласно которым тот злоупотребил своими полномочиями и потратил средства из бюджета, а также инициативу "Лело для Грузии" об импичменте главе правительства.

Ранее оппозиционные журналисты распространили информацию о том, что Гарибашвили с семьей и охраной от государства совершил частный визит в Америку на правительственном самолете и на бюджетные средства.

"У них нет никаких оснований начать процедуру импичмента. Если опираются на какое-либо основание, пусть сформулируют. Ни один тетри из средств бюджета не был потрачен"

– Шалва Папуашвили

Председатель парламента уточнил, что все расходы на поездку оплатил сам Гарибашвили, и они обязательно будут задекларированы.

Импичмент президенту Грузии: Гарибашвили выступил за

Импичмент президенту Грузии: Гарибашвили выступил за

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