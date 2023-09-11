Импичмент премьера Грузии: почему его не получится реализовать?

Грузинская оппозиция не имеет никаких поводов для начала импичмента премьер-министру, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Таким образом он прокомментировал обвинения против Ираклия Гарибашвили, согласно которым тот злоупотребил своими полномочиями и потратил средства из бюджета, а также инициативу "Лело для Грузии" об импичменте главе правительства.
Ранее оппозиционные журналисты распространили информацию о том, что Гарибашвили с семьей и охраной от государства совершил частный визит в Америку на правительственном самолете и на бюджетные средства.
"У них нет никаких оснований начать процедуру импичмента. Если опираются на какое-либо основание, пусть сформулируют. Ни один тетри из средств бюджета не был потрачен"
– Шалва Папуашвили
Председатель парламента уточнил, что все расходы на поездку оплатил сам Гарибашвили, и они обязательно будут задекларированы.