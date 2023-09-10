Импичмент премьера Грузии готовит оппозиция

Опубликовано: 13:30, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скандал вылилась частная поездка грузинского премьера в США. Оппозиция обвиняет его в незаконном использовании правительственного самолета и готовит импичмент.

В Грузии может быть организован импичмент премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, оппозиция считает, что он для личных целей использовал правительственный лайнер.

"Партия "Лело" приняла решение начать процедуру импичмента в связи с возможным преступлением, совершенным премьер-министром Гарибашвили"

– член партийного политсовета Леван Самушия

В оппозиционной партии полагают, что в середине августа Гарибашвили на правительственном лайнере совершал частный визит в США, где в Пенсильванском университете будет учиться его сын.

Согласно сообщению департамента стратегических коммуникаций грузинского правительства, премьер прибыл в Штаты чартерным рейсом. Оппозиционные грузинские СМИ настаивают на том, что для этой поездки глава кабмина воспользовался правительственным самолетом.