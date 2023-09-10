Импичмент премьера Грузии готовит оппозиция

В Грузии может быть организован импичмент премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, оппозиция считает, что он для личных целей использовал правительственный лайнер.
"Партия "Лело" приняла решение начать процедуру импичмента в связи с возможным преступлением, совершенным премьер-министром Гарибашвили"
– член партийного политсовета Леван Самушия
В оппозиционной партии полагают, что в середине августа Гарибашвили на правительственном лайнере совершал частный визит в США, где в Пенсильванском университете будет учиться его сын.
Согласно сообщению департамента стратегических коммуникаций грузинского правительства, премьер прибыл в Штаты чартерным рейсом. Оппозиционные грузинские СМИ настаивают на том, что для этой поездки глава кабмина воспользовался правительственным самолетом.