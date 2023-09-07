Импичмент президента Грузии - первое голосование собрало 80 подписей

Опубликовано: 19:39, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии правящая партия собрала 80 голосов, позволяющих приступить к процедуре импичмента президента. Теперь заявление поступит в Конституционный суд страны.

Необходимые для старта процедуры импичмента президента Грузии голоса собраны - 80 депутатов выступили за.

"У нас уже есть 80 подписей. Все [депутаты], которые физически находятся на месте, подписались за начало импичмента президента. Большинство в этом вопросе едино. Сейчас надо нотариально подтвердить представителя "Грузинской мечты" в Конституционном суде"

– лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе

Напомним, для обращения в Конституционный суд набрать было необходимо минимум 50 голосов. После поступления документа в суд состоится его рассмотрение, на это отводится 30 дней. Затем у парламента появится возможность провести голосование по импичменту Саломе Зурабишвили. Чтобы отстранить главу государства таким способом потребуется 100 голосов.

Оппозиция в парламенте предложила президенту сделку - проголосовать против, если будет помилован Михаил Саакашвили.