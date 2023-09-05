Согласие Саломе Зурабишвили помиловать заключенного экс-президента станет ее самоликвидацией как политика. Соответствующее заявление сделал исполнительный секретарь правящей политической организации "Грузинская мечта".
"Я не думаю, что Саломе Зурабишвили поддастся шантажу и помилует Саакашвили только потому, что ей угрожают тем, что в противном случае они поддержат вопрос об импичменте"
– Мамука Мдинарадзе
Политик подчеркнул, что такой вариант развития событий очень маловероятен – едва ли президент согласится его реализовать.
Отметим, что "Мечта" начала оформлять документы для объявления импичмента президенту. Сама Зурабишвили уже находится в поездке по странам Европы, которая и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения правительства.