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Импичмент президента Грузии: помилование Саакашвили не спасет Зурабишвили

Импичмент президента Грузии: помилование Саакашвили не спасет Зурабишвили
© Фото: скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили не стоит идти на поводу у оппозиции и соглашаться на помилование экс-главы государства Михаила Саакашвили. Такое предупреждение озвучили в правящей партии.

Согласие Саломе Зурабишвили помиловать заключенного экс-президента станет ее самоликвидацией как политика. Соответствующее заявление сделал исполнительный секретарь правящей политической организации "Грузинская мечта".

"Я не думаю, что Саломе Зурабишвили поддастся шантажу и помилует Саакашвили только потому, что ей угрожают тем, что в противном случае они поддержат вопрос об импичменте"

– Мамука Мдинарадзе

Политик подчеркнул, что такой вариант развития событий очень маловероятен – едва ли президент согласится его реализовать.

Отметим, что "Мечта" начала оформлять документы для объявления импичмента президенту. Сама Зурабишвили уже находится в поездке по странам Европы, которая и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения правительства.

Когда президенту Грузии объявят импичмент?

Когда президенту Грузии объявят импичмент?

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