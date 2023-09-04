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Когда президенту Грузии объявят импичмент?

Когда президенту Грузии объявят импичмент?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В "Грузинской мечте" назвали сроки, в которые планируется запустить процедуру импичмента президента. Фактически это вопрос нескольких дней.

Импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили может быть объявлен уже совсем скоро: о ходе подготовки документов рассказал глава правящей фракции Мамука Мдинарадзе.

Вопрос процедуры рассматривался на заседании фракции "Грузинской мечты". По его итогам политик и сделал заявление.

"Эта тема актуальна, и общественность также интересуют определенные детали. Подготовка документов завершится к среде"

– Мамука Мдинарадзе

Он уточнил, что готовые бумаги сначала поступят в парламентский комитет по процедурным вопросам. После рассмотрения в этой структуре документы направят в Конституционный суд.

Напомним, чтобы импичмент состоялся, число его сторонников в парламенте должно составить минимум 2/3 от общего числа депутатов, то есть сто. На данный момент парламентское большинство, куда кроме "Мечты" относится "Сила народа", располагает 84 креслами. Оппозиция, по всей видимости, поддержит президента.

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Импичмент президенту Грузии: угрожает ли Зурабишвили отставка?

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