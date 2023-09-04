Когда президенту Грузии объявят импичмент?

Импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили может быть объявлен уже совсем скоро: о ходе подготовки документов рассказал глава правящей фракции Мамука Мдинарадзе.
Вопрос процедуры рассматривался на заседании фракции "Грузинской мечты". По его итогам политик и сделал заявление.
"Эта тема актуальна, и общественность также интересуют определенные детали. Подготовка документов завершится к среде"
– Мамука Мдинарадзе
Он уточнил, что готовые бумаги сначала поступят в парламентский комитет по процедурным вопросам. После рассмотрения в этой структуре документы направят в Конституционный суд.
Напомним, чтобы импичмент состоялся, число его сторонников в парламенте должно составить минимум 2/3 от общего числа депутатов, то есть сто. На данный момент парламентское большинство, куда кроме "Мечты" относится "Сила народа", располагает 84 креслами. Оппозиция, по всей видимости, поддержит президента.