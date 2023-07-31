Оборона Израиля укрепится десятками тысяч артснарядов

Опубликовано: 12:33, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Израиль закупит десятки тысяч артснарядов. Закупка на сумму более $60 млн пройдет по линии Минобороны.

Израильское оборонное ведомство проинформировало о планах закупить десятки тысяч артснарядов. Сумма закупки превысит $60 млн.

«Министерство обороны закупит десятки тысяч 155-мм снарядов Elbit Systems за четверть миллиарда шекелей, предназначенных для артиллерийского корпуса ЦАХАЛа»

– пресс-служба Минобороны Израиля

Уточняется, что глава ведомства уже одобрил планируемую закупку. Поставка запланирована на 2024 год

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля взяла на вооружение искусственный интеллект. Система выбирает цели авиаударов, а также занимается организацией материального обеспечения ЦАХАЛа.

