Новосибирск и Владикавказ свяжет авиарейс

Опубликовано: 16:49, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всплеск интереса к туризму в республики СКФО привел к расширению спектра авиамаршрутов. В частности, в начале лета будет запущен новый рейс из Новосибирска во Владикавказ и обратно.

Авиакомпания S7 с 4 июня запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска во Владикавказ. Полеты будут выполняться дважды в неделю (вторник и воскресенье) на лайнерах Airbus A320neo.

«Владикавказ удачно расположен в самом центре Северо-Кавказского региона, отсюда удобно начинать путешествие по всему региону – Северной Осетии, Чечне, Дагестану — или поехать в Грузию. Кроме того, активный природный отдых можно объединить с расслабленным курортным: до Пятигорска и Минеральных вод – несколько часов езды на автомобиле»

– пресс-служба авиаперевозчика.

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что запуск нового маршрута связан с повышением спроса на внутренний туризм, в том числе в горные республики РФ.