Узбекский лоукостер Centrum Air может запустить авиарейсы в Азербайджан

Узбекский лоукостер Centrum Air планирует наладить авиасообщение между городами Узбекистана и Азербайджана, сообщил представитель отдела внешних связей компании Дилшод Ишанкулов.
"Сейчас мы изучаем потенциальный пассажиропоток. Пока сложно назвать сроки начала выполнения авиарейсов, но мы настроены оптимистично", - рассказал он, передает Trend.
Узбекский лоукостер начал летать под торговой маркой Centrum Air с февраля 2023 года, и с тех пор компания выполняет пассажирские рейсы не только по местным направлениям, но и по международным. В его списке направлений - международные рейсы в ОАЭ, Египет, Грузию, Саудовскую Аравию и Казахстан, - добавил представитель компании.
Также в ближайшее время Centrum Air намерена начать полеты в Европу, Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока.