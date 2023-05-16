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Узбекский лоукостер Centrum Air может запустить авиарейсы в Азербайджан

Узбекский лоукостер Centrum Air может запустить авиарейсы в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени между городами Узбекистана и Азербайджана могут начать летать лайнеры узбекской низкобюджетной авиакомпании Centrum Air – сейчас авиаторы изучают потенциальный пассажиропоток на маршрутах.

Узбекский лоукостер Centrum Air планирует наладить авиасообщение между городами Узбекистана и Азербайджана, сообщил представитель отдела внешних связей компании Дилшод Ишанкулов.

"Сейчас мы изучаем потенциальный пассажиропоток. Пока сложно назвать сроки начала выполнения авиарейсов, но мы настроены оптимистично", - рассказал он, передает Trend.

Узбекский лоукостер начал летать под торговой маркой Centrum Air с февраля 2023 года, и с тех пор компания выполняет пассажирские рейсы не только по местным направлениям, но и по международным. В его списке направлений - международные рейсы в ОАЭ, Египет, Грузию, Саудовскую Аравию и Казахстан, - добавил представитель компании.

Также в ближайшее время Centrum Air намерена начать полеты в Европу, Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока. 

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