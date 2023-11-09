Непогода может парализовать Юг России

Погода в южных регионах России стремительно ухудшается, в ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные осадки и порывистый ветер.

Ростовская область, Краснодарский край, Крым и другие регионы на несколько дней окажутся во власти стихии.

"Погода в ближайшие дни будет далека от комфортной. Сильные дожди местами пройдут в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае, ливни - в Сочи, в Волгоградской области и на севере Ростовской области прогнозируется мокрый снег. Все будет усугубляться восточным ветром с порывами до 17-20, местами до 25 м/с"

– ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская

Сегодня ливни начнутся в Крыму, в воскресенье они доберутся до Адыгеи, Кубани. Вероятен подъем уровня воды в реках. Чуть севернее циклон принесет осадки в виде мокрого снега, проблемы на дорогах прогнозируют в Ростовской и Волгоградской областях.

Ставрополью не грозят мощные осадки, однако порывистый ветер в ближайшие дни не оставит регион.

В горных районах на Юге России ожидаются снегопады - первый в сезоне снег в пятницу укрыл горы в КЧР, Адыгее, Краснодарском крае, передает ТАСС.