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Набиуллина рассказала о ситуации в экономике РФ

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По словам главы ЦБ «худшие прогнозы» в отношении экономики РФ не оправдались. Главным фактором стала быстрая адаптация отечественных производителей.  

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что худшие прогнозы не оправдались и структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Банк России.

Об этом она сообщила в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Структурная перестройка экономика происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались"

– Эльвира Набиуллина

Далее глава регулятора отметила, что основным фактором стала адаптация предприятий. В свою очередь, ЦБ и правительство поддержали курс на их стабилизацию.

 

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