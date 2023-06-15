Набиуллина рассказала о ситуации в экономике РФ

Опубликовано: 10:23, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам главы ЦБ «худшие прогнозы» в отношении экономики РФ не оправдались. Главным фактором стала быстрая адаптация отечественных производителей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что худшие прогнозы не оправдались и структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Банк России.

Об этом она сообщила в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Структурная перестройка экономика происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались"

– Эльвира Набиуллина

Далее глава регулятора отметила, что основным фактором стала адаптация предприятий. В свою очередь, ЦБ и правительство поддержали курс на их стабилизацию.