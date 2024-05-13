На строительство и ремонт школ в Ингушетии потратят более 1,3 млрд рублей

Средства на строительство и обновление учебных заведений республике предоставит российское правительство. Соответствующее распоряжение на днях подписал глава кабмина.

Ингушетии выделят свыше 1,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ в 2024 году. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства России.

Распоряжение о выделении этой денежной суммы подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В региональном кабмине отметили, что это решение позволит уже до конца нынешнего года возвести на территории республики новые учебные заведения, передает "Интерфакс".

"Ингушетия, согласно распоряжению, получит 1 млрд 368 млн рублей на модернизацию школ в 2024 году"

– представитель кабмина Ингушетии