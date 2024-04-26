Вестник Кавказа

В Ингушетии заработала школа каменщиков-реставраторов

В Ингушетии заработала школа каменщиков-реставраторов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии состоялся выпуск школы каменщиков-реставраторов. В дальнейшем они будут участвовать в реставрации уникальных средневековых башенных комплексов в горной части республики.

Древние башенные комплексы и храмы Ингушетии, поврежденные временем, обретут вторую жизнь под руководством нового поколения специалистов. В республике открылась школа каменщиков-реставраторов, и первый выпуск уже получил сертификаты об успешном обучении. Это событие стало важным шагом к сохранению и восстановлению богатого исторического наследия республики.

«Первый выпуск школы каменщиков-реставраторов состоялся. 12 учащихся получили сертификаты мастеров, и их знания будут применены для реставрации уникальных средневековых башенных комплексов нашей горной Ингушетии. Это событие — результат нашего стремления к сохранению исторического наследия, ведь каменщики-реставраторы — это мастера, которые воплощают в себе древние традиции и новейшие технологии»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Значение появления школы каменщиков-реставраторов в Ингушетии

Открытие школы каменщиков-реставраторов в Ингушетии – это не только возможность для молодежи получить новую профессию, но и шанс продолжить ценную традицию сохранения исторических памятников. Обучение включает в себя не только технические аспекты реставрации, но и знакомство с историей и культурой региона, что делает специалистов еще более компетентными в своей области.

Выпускники школы каменщиков-реставраторов в Ингушетии будут работать над восстановлением средневековых башенных комплексов и древних храмов в Джейрахском районе.

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