На Ставрополье пройдет турнир по сверхлегкой авиации

В ставропольском крае на горе Джуца стартует Всероссийский турнир по сверхлегкой авиации. Мероприятие пройдет с 10 по 15 июня.

Ставрополье готовится встретить пятый Всероссийский турнир по сверхлегкой авиации, который пройдет в 10 по 15 июня на горе Джуца.

«Турнир направлен на продвижение и развитие авиационного спорта в регионе и уже хорошо зарекомендовал себя как ежегодное зрелищное событие»

– пресс-служба губернатора Ставрополья

Впервые турнир по сверхлегкой авиации в Ставрополье прошел несколько лет назад и с тех пор стал традиционным событием для всех любителей авиации. Каждый год сюда съезжаются пилоты со всей России, чтобы продемонстрировать мастерство, соревноваться и обмениваться опытом. Турнир стал не только спортивным событием, но и праздником для жителей и гостей региона.



На турнире можно увидеть различные дисциплины сверхлегкой авиации: от гонок на скорость до фигурных вылетов и показательных выступлений. Каждый пилот старается продемонстрировать свое умение и мастерство, за что потом получает заслуженные аплодисменты и признание зрителей.