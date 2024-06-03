На Ставрополье пройдет турнир по сверхлегкой авиации

Ставрополье готовится встретить пятый Всероссийский турнир по сверхлегкой авиации, который пройдет в 10 по 15 июня на горе Джуца.
«Турнир направлен на продвижение и развитие авиационного спорта в регионе и уже хорошо зарекомендовал себя как ежегодное зрелищное событие»
– пресс-служба губернатора Ставрополья
Впервые турнир по сверхлегкой авиации в Ставрополье прошел несколько лет назад и с тех пор стал традиционным событием для всех любителей авиации. Каждый год сюда съезжаются пилоты со всей России, чтобы продемонстрировать мастерство, соревноваться и обмениваться опытом. Турнир стал не только спортивным событием, но и праздником для жителей и гостей региона.
На турнире можно увидеть различные дисциплины сверхлегкой авиации: от гонок на скорость до фигурных вылетов и показательных выступлений. Каждый пилот старается продемонстрировать свое умение и мастерство, за что потом получает заслуженные аплодисменты и признание зрителей.